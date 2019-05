Ruba monetine dal distributore di una scuola, beccato ladro di 15 anni

Un ragazzo minorenne è stato beccato a rubare monete dei distributori di snack e bibite in una scuola. E' accaduto nella notte tra giovedì e ieri, presso l'istituto "Gaurico" a Bellizzi. Il ladro, di soli 15 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Battipaglia, mentre si stava impossessando di alcune monete, dal valore di circa 20 euro. Altri due ladri, anche loro quasi certamente minorenni, sono riusciti invece a fuggire. Il ragazzo era uscito da un centro di accoglienza, dove era ospitato da tempo, per mettere a segno il colpo. Dopo aver danneggiato una porta, insieme agli altri due, era poi entrato all'interno della scuola.