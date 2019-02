Sorpreso con 110 grammi di cocaina: arrestato 20enne di Bellizzi

Un ventenne di Bellizzi, D.A le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Il blitz

Il giovane, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di cinque involucri di cellophane termosaldato e una busta per sottovuoto con all’interno 110 grammi di cocaina ed un bilancino elettronico. Per questo il 20enne, con precedenti per stupefacenti, tentato omicidio, furto e ricettazione è stato ammanettato e rinchiuso nel carcere di Salerno.