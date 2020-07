Precipita nel vuoto mentre posiziona un telo: grave 70enne di Bellizzi

Tragedia sfiorata, a Bellizzi, dove un uomo di 70 anni è caduto nel vuoto mentre cercava di posizionare un telo per proteggersi dal sole. Sembra - riporta Il Mattino - che si trovasse su una scala ed improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio finendo sul balcone sottostante.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dov’è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, i quali hanno accertato che si è trattato di un incidente domestico.