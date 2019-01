Cadde dal balcone di casa: morto l'anziano ricoverato al Ruggi

E’ deceduto l’anziano di 81 anni, C.M le sue iniziali, caduto dal balcone della sua abitazione situata nel piccolo comune di Bellosguardo.

Il dramma

L’uomo era ricoverato da circa dieci giorni presso l’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dopo un breve ricovero all’ospedale di Roccadaspide. Le sue condizioni di salute erano gravi, in quanto, al momento dell’incidente, fece un volo di tre metri. Gli inquirenti, dopo gli accertamenti di rito, hanno liberato la salma per consegnarla ai familiari, ancora sotto choc, che, in queste ore, stanno organizzando i funerali per dargli l’ultimo addio.