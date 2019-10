Atto vandalico nella villa comunale di Salerno: benda rossa sul busto di Clemente Mauro

Singolare segnalazione, da parte di un lettore: presso la villa comunale di Salerno, è spuntata una benda rossa sul busto di Clemente Mauro, deputato al Parlamento, nato a Salerno il 16 agosto 1860.

Nella zona, come è noto, è presente la videosorveglianza: accertamenti in corso per risalire all'identità degli autori del gesto.