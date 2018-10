La benemerenza “Amico della Canzone Napoletana” al Comune di Giffoni Sei Casali

Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il questore Edmondo Cirielli e il Maestro Espedito De Marino conferiscono al sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno, la prestigiosa benemerenza “Amico della Canzone Napoletana”. Per la prima volta nella Storia Repubblicana la Camera apre le porte alla “Canzone Napoletana”.

L'evento

Nell’ambito degli Eventi Culturali organizzati dalla Camera dei Deputati, presso la Sala della Regina, ieri sera si è tenuto uno strabiliante concerto del Maestro Espedito De Marino accompagnato dal M° Diego Cantore. L’ ideatore con Murolo nel 1999 della “Scuola” con l’Associazione Aglaia e Focus, diretta dal M° Giampiero Fortunato che col Maresciallo Nuzzo ha curato l’organizzazione, sta tenendo una serie di Recital nelle location piu’ prestigiose d’Italia atti al “rilancio” della esperienza formativa – didattica, musicale che qualifica lo “Chansonnier Napoletano”, cioè il “Cantante Chitarrista” alla stregua di Murolo e Sergio Bruni. A 19 anni dalla costituzione della esperienza didattico - formativa, unica nel suo genere, a 106 anni dalla nascita del M° Murolo, a 15 anni dalla dipartita, ieri sera la Camera omaggia i 40 anni di “A Canzuncella” scritta da Paolo Morelli (Commovente la presenza del M° Bruno Morelli, fratello di Paolo e leader degli Alunni del sole) e premia alcuni fra gli operatori del settore con la benemerenza “Amico della Canzone Napoletana” . Fra gli altri: il Virologo Giulio Tarro, il Gastroenterologo Enzo Gallo, Elena Alessandra Anticoli De Curtis (che ha ascoltato commossa Malafemmena), Carmine Boffardi, Padre Giovannino Fabiano, Gianni Bordin (che ha rappresentato l’UnciVeneta), Adriana Miro, Elisabetta Barone, Silvano Cerulli, Christian Merli, Diodato Civale, Fabrizio Mantova, Giampiero Fortunato, Massimo Nuzzo, Enrico e Antonio Froncillo, Giovanni Pepe, Diamante Gismondi, Rita Giordano, Giuseppe Papasso, Suor Lionella Calderano, Padre Luciano Panella.

Fra gli insigniti “speciali” Giorgio Verdelli, documentarista Rai, autore e regista. Di recente il suo film “Pino Daniele, il tempo resterà” è insignito del “Nastro d’Argento” e straordinario è il successo della trasmissione “Unici” in onda su Rai 2 che fra le interviste piu’ significative ha visto quella con Vasco Rossi. Anche i Comuni di Giffoni Sei Casali e Teana di Potenza, rispettivamente rappresentati dai sindaci Francesco Munno e Vincenzo Fiorenza, fra i premiati per aver tutelato e promosso con eventi speciali la Canzone Napoletana. Anche Papa Francesco non ha fatto mancare il suo saluto e la sua benedizione all’iniziativa. Ha ricevuto infatti una delegazione nell’Udienza del mercoledi precedente ed ha inviato il Santo Rosario agli organizzatori con un saluto speciale. Pubblico foltissimo e delle grandi occasioni confluito alla Camera, particolare l’organizzazione dei due pullman partiti rispettivamente da Salerno e da Treviso. La Canzone napoletana che unisce il Paese, cosi hanno dichiarato Cirielli e Fico, presenti anche i parlamentari Nicola Provenza e Mario Conte.