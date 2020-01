Sala Consilina: salvò 3 persone da un incendio, benemerenza per il vice brigadiere Santamaria

Benemerenza dal Ministero dell’Interno per il Vice Brigadiere Vincenzo Santamaria, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Sala Consilina dal 2011. Il riconoscimento arriva dopo il nobile gesto del militare che il 5 Settembre del 2012, libero dal servizio, salvò 3 persone in un'abitazione avvolta dalle fiamme.

Il merito

Spostato da un anno presso la Compagnia di Policoro (Matera) il Carabiniere ha ricevuto l’attestato, per la sua "pronta determinazione". Allo stesso militare, anche il merito di aver chiuso il rubinetto del gas di quella casa ed aver domato l'incendio in attesa dell'arrivo dei caschi rossi.