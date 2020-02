Abbandona il cadavere di un anziano in strada: fermata la convivente cilentana

Risolto il giallo della morte di un anziano abbandonato l'altra notte lungo la strada nei pressi dell'ospedale civile di Benevento. Grazie alle immagini di un impianto di videosorveglianza presente in zona, gli uomini della Squadra Mobile di Benevento sono riusciti a identificare il cadavere, che al momento del ritrovamento indossava un pigiama ed era avvolto in una coperta, rinvenuto da alcuni giovani passanti: si tratta di Mario Rocco Castellano, 84 anni, di Grottaminarda (Avellino).

L'arresto

Le indagini, coordinate dalla Procura Benevento retta da Aldo Policastro, hanno anche portato all'arresto di una donna di 64 anni di Gioi, piccolo comune del Cilento, che da dodici anni accudiva l'uomo ed era sua convivente. La donna è stata sottoposta al fermo di polizia giudiziaria in quanto indiziata del delitto per abbandono di persone minori o incapaci seguito da morte. Ha confessato nel corso dell'interrogatorio che l'uomo è morto in casa per cause naturali a Grottaminarda nel pomeriggio di sabato.