Valorizzazione e promozione beni culturali, intesa tra Comune di Sarno e Scabec Spa

Questo pomeriggio, presso la Sala Giunta di Palazzo San Francesco, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Sarno e la Scabec Spa, per la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico, culturale e architettonico della città. Presenti il sindaco Giuseppe Canfora, l'assessore alla cultura Vincenzo Salerno e il presidente della Scabec Spa, Antonio Bottiglieri. Il protocollo d'intesa vede coinvolti la Provincia di Salerno e tutti i Comuni salernitani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intesa

La Scabec Spa è la società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali.Da oltre 10 anni è il riferimento per tutti quei progetti regionali che attraverso differenti attività di valorizzazione – mostre, eventi, visite guidate, spettacoli, convegni, laboratori o formazione – mirano alla promozione dell’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale che la Campania può vantare.