Berlino: la Fiera del Turismo diventa vetrina internazionale per Salerno e Avellino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In corso a Berlino, la Fiera del Turismo (7/11 marzo) che diventa vetrina internazionale per i luoghi della cultura di Salerno e Avellino. Il video Itinerari Segreti che viene proiettato in Germania è una panoramica dei luoghi più suggestivi ma meno conosciuti del territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. L'idea nasce da una rielaborazione del piano di comunicazione Web e Turismo Culturale che ha come obiettivo strategico l'ampliamento dell'offerta culturale e turistica, attraverso la realizzazione di un tour virtuale dedicato ai luoghi culturali in cui è intervenuta maggiormente l'opera della Soprintendenza diretta da Francesca Casule L'iniziativa, presentata nei giorni scorsi a Salerno nella sala conferenze di Palazzo “Ruggi” da Michele Faiella, Funzionario per la promozione e comunicazione/responsabile dell'Ufficio Stampa e Stefania Ugatti, Funzionario e responsabile del progetto “Itinerari Segreti” della Soprintendenza, è finanziata dalla REGIONE, in collaborazione con UNIONCAMERE, per promuovere la Campania in ambito turistico, in Italia e nel mondo.

Le manifestazioni, infatti, si svolgono a Berlino 7/11 marzo, Mosca 13/15 marzo , Napoli 23/25 marzo e Dubai 22/25 aprile dove, presso lo stand della Regione Campania, sarà proiettato il video Itinerari Segreti. Inoltre il 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del PAESAGGIO promossa dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, il video sarà proiettato nella sede Istituzionale di Palazzo Ruggi d'Aragona a Salerno. Itinerari Segreti intende valorizzare il nostro patrimonio e promuovere quei territori poco conosciuti dai turisti ma ricchi di bellezze naturali, paesaggistiche e culturali; e non meno ricchi di patrimoni agroalimentari ed enogastronomici, espressione più intima della cultura di popoli e territori, come lo sono le lingue e i dialetti, la musica popolare e gli stili di vita che insieme rappresentano un vero giacimento culturale da salvaguardare, conoscere, valorizzare e tramandare.



Berlino Mosca Napoli Dubai

7/11 marzo 13/15 marzo 23/25 marzo 22/25 aprile

S A L E R N O

Morigerati – Paesaggi

Pattano – Badia di Santa Maria e Chiesa di San Filadelfo

Gioi Cilento – Convento di San Francesco

Padula – San Giovanni in Fonte e Certosa di San Lorenzo

Teggiano – Convento delle Benedettine e Museo Diocesano di San Pietro

Palomonte – Santa Maria della Sperlonga

Valva – Villa d'Ayala

Olevano sul Tusciano – Grotta di San Michele

Salerno – Complesso Monumentale di San Pietro a Corte e Stazione Marittima

Maiori – Santa Maria de Olearia

Minori – Villa Romana

Scala fraz. Pontone – Basilica di S. Eustachio

Positano – Villa Romana

Nocera – Battistero

A V E L L I N O

Montella – Complesso Monumentale de Lo Monte, S. Francesco a Folloni

Lauro – Villa Romana

Avella – Anfiteatro Romano, Monumenti Funerari, Castello Longobardo

Taurano – S. Giovanni in Palco

Mirabella Eclano – Area Archeologica