Beve la candeggina e avverte un malore: salvata una donna a Cava

Dramma sventato a Cava, ieri mattina: una donna ha bevuto della candeggina, in zona cimitero, in via Ugo Foscolo. La mezza bottiglia di detersivo ha causato un malore alla malcapitata.

Il salvataggio

Un passante ha lanciato l’allarme: la donna è stata condotta in ospedale dai sanitari, per la lavanda gastrica che ha scongiurato lesioni o danni permanenti, come riporta Il Mattino. Non è chiara la dinamica dell'episodio e se, in particolare, la donna abbia ingerito volontariamente o per errore la candeggina.