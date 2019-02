Beve succo di frutta, ma in realtà è candeggina: giovane in ospedale

Dramma a San Valentino Torio, dove una ragazza di 21 anni si è sentita male dopo aver ingerito della candeggina contenuta all’interno di una bottiglia di succo di frutta.

I soccorsi

La giovane, residente nella frazione Casatori, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, dov’è tuttora ricoverata per via delle ustioni riportate alla trachea e all’esofago. Le sue condizioni di salute vengono costantemente monitorate dai medici, che l’hanno sottoposta ad una terapia farmacologica. Ma non è in pericolo di vita. Molto preoccupati i familiari, in particolare la madre, che, resasi subito conto dell’accaduto, è stata la prima a soccorrere la 21enne quando ha avvertito un fortissimo bruciore allo stomaco e alla gola.