Biagio Antonacci in Costiera, momenti di relax da Otium Spa prima del concerto

"Una meravigliosa notte in Costiera Amalfitana: tutto sembra essere eternamente al suo naturale posto, da sempre e per sempre.

Mentre Eboli prepara il canto": lo ha scritto su Facebook Biagio Antonacci, pronto al doppio concerto che caratterizzerà questo week-end, al Palasele.

L'indiscrezione

Ieri, Antonacci ha scelto l'Otium Spa Costa d'Amalfi, per concedersi un pò di relax, mantenendo il massimo riserbo. Alcune ragazze hanno chiesto una foto per ricordo, ma il cantante ha preferito intonare 3 canzoni live mentre era alla Spa. Per il noto cantautore, non è mancata una cena presso Hotel Villa Romana e, dopo, è rientrato nel suo albergo a Cava. Cresce, intanto, l'attesa per il doppio live ad Eboli, dove Antonacci proporrà ben 32 brani, emozionando tutti i suoi fans.

