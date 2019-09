Bando biblioteca, l'appello di Civica Mente: "Battipaglia aderisca"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Il Comune aderisca al bando Biblioteche e Comunità". L’associazione Civica Mente ha fatto luce su un problema che sta a cuore a diverse fasce della popolazione di Battipaglia. La biblioteca comunale è, infatti, un tema trasversale. "Se l’istruzione è un argomento che da anni viene trattato con troppa sufficienza e superficialità dal governo centrale, meno vorremmo che questo atteggiamento fosse perpetuato anche a livello comunale - spiegano i promotori dell'iniziativa -, cioè il livello che dovrebbe essere più vicino alle esigenze di ogni cittadino".

L'analisi

"E' noto a tutti il calo del servizio offerto dalla biblioteca comunale. Per questo motivo - aggiunge Civica Mente - abbiamo portato all’attenzione dell’Ente Comunale il bando “Biblioteche e Comunità”, promosso dal Centro per il libro e la letteratura del MiBAC e la Fondazione CON IL SUD, con la collaborazione dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Perché questo? Perché Battipaglia? La biblioteca è molto più di un luogo dove consultare libri e studiare. E' un luogo di aggregazione, dove si può favorire la coesione sociale. Il bando non è stato preso in considerazione da un Ente che costantemente ricorda ai battipagliesi che sussiste un riequilibrio di bilancio e che l’unico modo per portare avanti delle progettualità è acquisire finanziamenti regionali, statali ed europei. E’ un modus operandi lecito, ma che viene tradito da questi piccoli e significativi particolari. Il finanziamento ammissibile ammonta ad un massimo di € 100.000 per ciascun progetto di durata pari a 24 mesi. Le risorse previste per il bando sono pari a € 1.000.000 (500mila dei quali, cifra limite) sono messi a disposizione dal Centro per il libro e Fondazione CON IL SUD. Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 settembre 2019 attraverso il portale Chàiros. L’Ente Comunale ha 20 giorni di tempo per presentare la progettualità, nella speranza che non sia troppo occupata con inutili beghe politiche, giochi di poltrone, e “rimodulazioni” di Giunta".