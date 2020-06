Biblioteca a porte aperte: ecco gli orari di fruizione, a Giffoni Valle Piana

“Leggere per vivere meglio”. Il Comune di Giffoni Valle Piana apre le porte della biblioteca comunale e lo fa con un nuovo progetto rivolto a tutti i cittadini. Nelle scorse settimane, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Giuliano, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le associazioni “Pro Loco Giffoni Valle Piana” e “Il Gabbiano Onlus” per consentire la riapertura del polo culturale e aggregativo con sede presso l’Antica Ramiera in via Falcone e Borsellino.

Il rinvio e il taglio del nastro

Originariamente programmata per marzo, l’apertura della biblioteca comunale è stata ritardata a causa dell’emergenza Covid-19. Nel rispetto dell’ordinanza regionale n.48 del 17 maggio 2020 , la biblioteca comunale resterà aperta dal lunedì al venerdì nella fascia mattutina or e9-13 e in quella pomeridiana 16-19. Per informazioni è attivo il numero telefonico 089865290. “L’apertura della biblioteca è un nuovo passo verso il ritorno alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus – ha dichiarato il Sindaco Antonio Giuliano -. Ringrazio le associazioni “Pro Loco” e “Il Gabbiano Onlus” per la disponibilità mostrata affinchè questo progetto venisse attuato quanto prima”. “Parliamo di un’opportunità per tutti i cittadini ma soprattutto di un progetto rivolto essenzialmente ai giovani – ha spiegato la Presidente del Consiglio Comunale Stefania Gubitosi-. Leggere rende liberi e consapevoli, capaci di analizzare, di pensare e formulare un giudizio autonomo non guidato dalle masse”.