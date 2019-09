Biblioteca provinciale ancora chiusa di pomeriggio: la protesta di Santoro

"L'apertura pomeridiana della Biblioteca Provinciale è una nostra battaglia prioritaria, avevamo ottenuto un protocollo d'intesa che prevedeva questa epocale conquista - con tanto di sfilate e rivendicazioni di politici da strapazzo - ma ad oggi ancora di fatto non si è concretizzato niente". Dante Santoro, consigliere comunale di Salerno e consigliere provinciale DemA, torna all'assalto delle istituzioni.

I giovani

"Abbiamo azionato il nostro #fiatosulcollo - spiega Santoro - verso chi di competenza per sbloccare la situazione, continuiamo il nostro lavoro di martellamento pneumatico quotidiano anche per dimostrare chi fa cosa in questa città. Ce la faremo, per le migliaia di studenti che aspettano questo risultato da anni".