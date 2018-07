Comitiva ferma a chiacchierare vicino al Duomo: residente lancia contro un bicchiere di vetro

Un episodio increscioso, quello denunciato a mezzo Facebook da una giovane salernitana, M.G. le sue iniziali. La malcapitata, insieme ad alcuni amici, ha rischiato di ferirsi seriamente, a causa del gesto vandalico di un residente del centro storico.

Quest'ultimo, probabilmente svegliato dalle voci della comitiva in sosta sulla scalinata del Duomo, invece di invitare i giovani ad abbassare la voce, vista l'ora tarda, ha pensato di lanciare un bicchiere di vetro contro il gruppo. Di seguito, il post-denuncia di M.G. che fa riflettere sul grado inciviltà di alcuni salernitani. Ad ogni modo, dramma sventato.



Ore 3:30 del mattino del 7 luglio.

Scale del Duomo di Salerno, una decina di amici.

Una parola ciascuno e sicuramente si crea un vociare.

Ho 27 anni, abito al centro storico da quando ne ho ricordo, ma mai mi è capitata una cosa del genere, né di assistervi, se non alla mezzanotte del 31 dicembre quando per usanza si lancia di tutto dai balconi.

Ignari di ciò che stava per accadere, ridevamo in compagnia.

Da una traiettoria (semi) sconosciuta è stato lanciato un bel bicchiere di vetro sulle scale. Che, frantumandosi, ha colpito molti di noi, tra cui me, dritto in faccia.

Ora: io capisco BENISSIMO il fastidio che si può provare, poiché come ho già detto sono nata e cresciuta in questo quartiere, ma questo è surreale.

Scossi per l'accaduto siamo andati via, accontentando quindi questa "persona".

Bastava semplicemente, come capita spesso, affacciarsi magari e dire di andare via.

Avrebbe ricevuto sentite scuse con annesso allontanamento dalle scale.

Siamo arrivati a questo?

E se il pezzo di vetro finiva un centimetro più sotto?