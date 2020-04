Fase 2 e bici: le proposte del consigliere dei Davvero Verdi

Rastrelliere in città e, in particolare, sul lungomare Trieste e sul Corso Vittorio Emanuele. E' questa la richiesta del consigliere comunale capogruppo dei Davvero Verdi, Giuseppe Ventura che, per la Fase 2, mira a promuovere l'uso delle bici per gli spostamenti in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le ipotesi lanciate, quella delle convenzioni con le società di bike sharing e le agevolazioni per l'acquisto di bici.