Dichiarazioni mendaci e presentazione di titoli falsi: nei guai alcuni bidelli salernitani

Sono finiti nei guai alcuni bidelli salernitani. Come riporta Il Mattino, infatti, un primo licenziamento è scattato nel Veneto, dove un bidello ha presentato una falsa documentazione sui titoli. Dopo il blocco con risoluzione dei contratti scatterà, da parte delle scuole, la denuncia alle Procure di competenza territoriale per dichiarazioni mendaci e presentazione titoli falsi.

Gli accertamenti

Intanto, l'amministrazione scolastica campana delle scuole pubbliche e paritarie nel salernitano, nei giorni precedenti al Natale, ha ricevuto richieste di accertamento di titoli partite da scuole del centro nord Italia. I bidelli in questione, dunque, si affiancano con i docenti in possesso di titolo fantasma per il sostegno. Almeno tre, i docenti denunciati da Luisa Franzese, direttore generale dell’Ufficio scolastico campano.