"Certificati di servizio falsi" per lavorare al Nord: 50 bidelli salernitani nei guai

Non solo diplomi contraffatti. Negli ultimi giorni sono state avviate nuove indagini su presunti certificati di servizio falsi: mancati versamenti all’Inps e servizio dichiarato ma mai prestato. Si tratta – riporta Il Mattino - di nuovo filone di accertamenti sui bidelli salernitani in servizio nelle regioni del centro-nord Italia. Intanto due collaboratori scolastici salernitani sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Arezzo per aver prodotto un diploma falso e mai conseguito: gli stessi bidelli avevano dichiarato in graduatoria di istituto servizi fantasma non coperti dai contributi regolari all’ente previdenziale.

L'inchiesta

Nel mirino vi sarebbero i nominativi di almeno 50 bidelli inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia delle regioni Veneto, Lombardia e Toscana che hanno dichiarato di aver prestato servizio in scuole che non esistono, cioè diplomifici. Il trucchetto, secondo quanto trapela, sarebbe stato scoperto da alcune scuole del Nord in cui i bidelli prestavano servizio con contratto: dopo immediata segnalazione al Provveditorato di Salerno e all’amministrazione regionale sarebbe stato riscontrato che i servizi dichiarati in passato per accumulare punteggio e scalare le vette delle graduatorie non erano coperti da contributi regolari. Inoltre le scuole erano fantasma, cioè non rientravano negli elenchi regionali delle scuole autorizzate alla paritarietà.

Alcune scuole mai esistite che comparivano nei certificati di servizio dei bidelli sarebbero localizzate a Castel San Giorgio. Qui due scuole fantasma sono state segnalate dall’Ufficio scolastico perché non inserite negli elenchi delle scuole paritarie autorizzate dal Ministero dell’Istruzione. Prima dell’ufficio scolastico del Veneto ci aveva pensato l’amministrazione scolastica campana a lanciare l’allarme indirizzato alle scuole della Toscana, poi del Lazio e del Veneto. Gli Istituti mai esistiti al centro di indagini sono il “De Sanctis” e il “Vanvitelli” di Castel San Giorgio da cui non potevano né essere erogati attestati di servizio né titoli di studio in quanto gli istituti non erano esistenti e dichiarati negli elenchi dell’amministrazione.