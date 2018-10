Paestum, ticket d'ingresso per i bus turistici nella zona archeologica

Disciplinare l’accesso dei bus turistici. all’area archeologica di Paestum ai bus turistici attraverso un ticket d'ingresso: la Giunta comunale, su proposta della Commissione Turismo, Spettacolo e Beni Culturali, ha dato il via libera alla regolamentazione dell’accesso dei pullman nel perimetro della zona archeologica, così come delineato e sancito dalla legge 220/1957.

Il prezzo

Nello specifico, i bus da 54 posti dovranno pagare 50 euro e quelli fino a 30 posti pagheranno 30 euro. Il pagamento della tassa turistica degli autobus che si recano nell’area archeologica potrà essere corrisposto sia in modalità online, sul sito istituzionale dell’Ente, sia direttamente presso i parcometri presenti nell’area archeologica.

Iter burocratico e tariffa oraria

La proposta, ora, dovrà completerà il suo iter in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Nella stessa delibera di Giunta, inoltre, è stata stabilita la tariffa oraria per la sosta dei bus turistici nei parcheggi P2 (Stazione FF.SS) e P3 (Ex Cirio) che è di 2,50 euro per ogni ora o frazione di ora, per tutti i giorni della settimana.