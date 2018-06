Turismo, ecco il biglietto unico “Costiera Terra & Mare”

Un ticket unico sia per il trasporto pubblico su gomma e che per le vie del mare. Il nuovo biglietto “Costiera Terra & Mare” nasce per favorire la viabilità costiera: acquistandolo si potrà usufruire di un numero illimitato di spostamenti sui bus “Sita Sud” e di un passaggio marittimo con “Travelmar”.

Le informazioni

Il biglietto è valido dal momento della vidimazione fino alla mezzanotte dello stesso giorno. E' acquistabile da questo mese presso tutti i punti vendita Sita (tariffa unica di 13 euro) e permetterà di raggiungere i centri principali della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina. I tempi di imbarco variano sempre, per questo Travelmar consiglia di raggiungere il molo 15 minuti prima della partenza della nave, biglietto alla mano oppure 30 minuti prima se ancora non hai il biglietto; in questo modo potrai avere tutto il tempo per acquistarlo in una delle nostre biglietterie nei porti di Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano.