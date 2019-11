Busitalia e metro: caos per l'acquisto dei biglietti, la lettera di Celano

"A Salerno i viaggiatori non sanno dove comprare i biglietti per salire su autobus e metro". Il disagio vissuto da tanti cittadini che prendono di mira BusItalia è stato evidenziato dal consigliere comunale Roberto Celano (Forza Italia) che ha inviato una lettera al sindaco di Salerno Enzo Napoli per chiedergli chiarirmenti.

La lettera

"Difficoltà per gli autobus e per la metro, in quanto ricevitorie e negozi abilitati ne sono quasi sempre sprovvisti. Per la metro la soluzione unica è quello di acquistare il biglietto a mezzo app con l'utilizzo eventualmente della carta di credito. E' evidente che la maggior parte viaggia sui mezzi pubblici sprovvista di ticket a rischio di incorrere, proprio malgrado, in multe e sanzioni dovute all'impossibilità di dotarsi del titolo di viaggio. Si chiede un rapido e risolutivo intervento per evitare disagi alla cittadinanza e danni erariali agli enti che assicurano il servizio pubblico".