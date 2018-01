Bike sharing a Salerno: 2350 utilizzi in 100 giorni, prolungato il servizio

Quasi mille, i cittadini salernitani che dal 3 ottobre, giorno in cui è stato ripristinato il servizio bike sharing di Salerno, ad oggi, hanno usufruito del lancio gratuito del servizio Bicincentro, per un numero complessivo di prelievi pari a 2350 in 100 giorni.

La proroga

Così, la Helios, società che gestisce il servizio, ha deciso di allungare questo periodo promozionale per altri 80 giorni. Agli attuali abbonati verrà prolungato automaticamente il periodo di utilizzo gratuito del servizio Bicincentro fino al 31 marzo. Tutti quelli, invece, che si abboneranno dal 10 gennaio in poi, potranno pedalare gratis, sempre per un’ora al giorno, fino al 31 marzo.