Agropoli, bimba cade su una bitta e si ferisce: salvata

Paura, nel tardo pomeriggio, ad Agropoli. Presso la Sala Operativa della Guardia Costiera, infatti, è giunta una segnalazione per una bimba che, intenta a fare il bagno in barca con la famiglia, mentre giocava, è caduta su una bitta che le si è conficcata all’altezza dell’addome. Gli uomini coordinati dal Comandante Cimmino che avevano già allertato il 118, giunti sul posto, hanno rassicurato e tratto in salvo le altre 3 bimbe presenti, due di 7 anni e una di 8 anni, scosse per l'accaduto.

I soccorsi

Nel frattempo con il 118, i militari hanno prelevato la bimba che è stata condotta in ospedale, a Vallo della Lucania, dai sanitari. Fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi.