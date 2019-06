Bimba contesa in Russia: la piccola potrebbe non tornare più dal papà di Teggiano

La piccola Sofia non tornerà in Italia: è questa la decisione presa in merito al caso della bimba di appena 3 anni contesa da padredi Teggiano e dalla mamma russa. Nonostante il Tribunale abbia intimato alla donna di riconsegnare la piccola al padre, la straniera ha presentato ricorso contro il provvedimento della giustizia russa. Anche il Tribunale di Lagonegro indaga sulla vicenda e l’accusa per lei è di sottrazione di minore.

Il rischio

Accuse che, tuttavia, inducono la madre a non tornare in Italia per evitare l'arresto. La vicenda giudiziaria continua, ma la donna pare non abbia intenzione di tornare e, dunque, la piccola in tal caso resterebbe in Russia con lei.