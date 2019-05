Sergio Mattarella fa visita al bimbo di Battipaglia caduto dal balcone ad aprile

Visita speciale per il bimbo di Battipaglia che ad aprile cadde dal balcone, lo scorso 29 aprile. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli dov'era stato sottoposto ad un intervento chiriurgico, in seguito alle fratture riportate. E' vicino di stanza di un'altra bimba che è ricoverata in rianimazione. Entrambi hanno ricevuto l'abbraccio del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il simptico retroscena

Mattarella si era diretto verso i genitori di una bambina ricoverata in rianimazione. Il clamore in corsia ha destato la curiosità del giovanissimo degente battipagliese che ha chiesto di ricevere lo stesso trattamento. Il Capo dello Stato si è intenerito, commosso e gli ha fatto visita. Lo scrive il quotidiano il Mattino oggi in edicola.