Via Sorrentino, bimbo di pochi mesi resta chiuso in auto: salvato dalla Polizia

Dramma sventato, nella zona orientale di Salerno, in via Andrea Sorrentino. Un bimbo di pochi mesi era rimasto bloccato all’interno di un’auto: la vettura si era, infatti, chiusa automaticamente, dopo che le chiavi erano state dimenticate sul sediolino dalla madre, in forte tensione per l'accaduto.

Il salvataggio

Rompendo il vetro del finestrino, come riporta Salernonotizie, gli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto, hanno salvato il piccolo, spaventato. Sospiro di sollievo, quindi, grazie all'intervento della Polizia.