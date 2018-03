Il vento chiude la porta di casa, bimbo di 1 anno resta solo: la madre chiama i pompieri

Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, in via De Giuli a Vallo della Lucania, dove un bambino di 1 anno è rimasto chiuso all’interno di un appartamento. La madre, infatti, è rimasta chiusa fuori dall’abitazione a causa di un colpo di vento che ha fatto sbattere improvvisamente la porta d’ingresso.

I soccorsi

La donna, in preda al panico, ha telefonato ai vigili del fuoco perchè aveva lasciato il balcone aperto e anche il camino acceso ed era preoccupata per le sorti del suo bambino. Fortunatamente i pompieri, in pochissimi minuti, sono riusciti ad arrampicarsi al secondo piano salvando il piccolo. Applausi per i soccorritori.