Eboli: bimbo affetto da epilessia farmaco-resistente non può frequentare l'asilo, la storia

Rabbia ad Eboli: un bimbo di quattro anni affetto da epilessia farmaco-resistente non può frequentare l’asilo, perché la Asl dal 24 settembre scorso, non avrebbe ancora risposto alla richiesta relativa alla presenza di un infermiere che possa assisterlo. Tale richiesta sarebbe stata avanzata dalla dirigente scolastica.

Il racconto

Su Radio Alfa, la signora Annalisa, mamma del piccolo, ha fornito il quadro della situazione: “Il bambino ha bisogno di un infermiere specialistico per la somministrazione di un certo tipo di farmaco, in caso di necessità. Tuttavia l’Asl non ha fornito risposte per l’assegnazione dell’infermiere. La scuola e il Piano di zona stanno facendo di tutto, avendo inviato una richiesta all’Asl con più solleciti. Ad oggi, però, non c’è stata alcuna risposta e l’infermiere non c’è. Mi sono rivolta a un avvocato per presentare un sollecito. Mio figlio ha bisogno dell’infermiere, altrimenti non può frequentare l’istituto scolastico. Faccio appello alle istituzioni per accorciare i tempi e permettere a mio figlio di andare a scuola”.