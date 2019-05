Muore bimbo di otto mesi, Sarno a lutto: salta l'incontro con Zingaretti (PD)

Muore un bimbo di otto mesi e Sarno è listata a lutto: sospese attività elettorali, annullata la visita del segretario nazionale del PD, Zingaretti, programmata per domani, venerdì 10 maggio. Il piccolo sarebbe morto per un problema congenito. La sua famiglia è molto conosciuta in città e la terribile notizia ha spinto tutti i candidati alle prossime amministrative a stoppare tutto. Sospese dunque, tutte le attività amministrative e gli impegni elettorali già assunti dai candidati per oggi, giovedì 9 maggio. Dopo la morte del bimbo di 10 anni a Battipaglia, dunque, un altro dramma sconvolge una comunità in provincia di Salerno.

Annullata la visita di Zingaretti

"L’iniziativa programmata per domani venerdì 10 maggio, alle ore 16.00, presso il Centro Sociale di Sarno è stata annullata - illustra la nota stampa - a causa di un grave lutto che ha colpito l’intera comunità sarnese. Resta confermata unicamente l’iniziativa di Pagani che si terrà alle ore 15:30, presso il Centro Sociale di via De Gasperi. Interverranno il candidato sindaco Salvatore Bottone, la candidata PD Anna Petrone, il deputato PD Piero De Luca, il Capolista PD della Circoscrizione Sud Franco Roberti ed il Segretario Nazionale PD Nicola Zingaretti".

La foto che pubblichiamo è di archivio.