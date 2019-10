Bimbo morto a Vallo, la madre accusata di omicidio nega: "Non gli ho fatto male"

"Ho messo al mondo mio figlio ma non gli ho fatto violenza": lo ha detto Olga Iacob la badante accusata della morte del figlio appena nato. L’interrogatorio, come riporta Il Mattino, è avvenuto nella stanza del reparto di ginecologia dell’ospedale San Luca dove la trentenne di nazionalità moldava è stata ricoverata, per una emorragia, a seguito del parto.

I funerali

Per lei, resta l’accusa di omicidio. I funerali del neonato sono previsti, intanto, per domani alle 9 nella chiesa della Madonna delle Grazie.