Bimbo di 15 mesi in rianimazione: ha ingerito l'hashish del padre

Dramma a Salerno, dove un bimbo di 15 mesi è stato condotto presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona dal padre, un 29enne con precedenti per droga. Il piccolo, qualche ora prima e, comunque, nel corso della serata di ieri, ha ingerito un piccolo pezzo di hashish, che doveva essere assunto invece dal genitore.

I soccorsi

In nottata è stato trasferito in rianimazione all'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia. Ma, fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei medici salernitani e battipagliesi, non è in pericolo di vita. Intanto il padre è stato deferito per lesioni personali aggravate e abbandono di minore dai carabinieri. Indagini e accertamenti in corso.