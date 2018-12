Il bimbo scalcia, donna salernitana partorisce in ambulanza

La signora originaria di Maiori, in preda alle doglie, è partita in auto dalla località costiera ma ha dovuto fermarsi al porto di Salerno, ormai pronta al parto. Sono intervenute due ambulanze e il bimbo è venuto alla luce durante la corsa in ospedale. Madre e figlio stanno bene