Rischia di annegare in piscina: salvato da un bambino di 10 anni

Un bambino di 10 anni, Josè Roberto, ha salvato un bambino di appena 3 anni che rischiava di annegare nella piscina del lido “La Conchiglia” di Torrione.

La dinamica

Il piccolo – riporta Il Mattino – resosi conto che il bimbo non risaliva in superfice si è tuffato nella piscina, lo ha afferrato con le mani e poi lo ha consegnato al bagnino. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”. Per fortuna le sue condizioni di salute sono buone ed ora è tornato a casa. Intanto i bagnanti hanno tributato a Josè Roberto uno scrociante applauso per il suo coraggio. Se quel piccolo è salvo il merito è soltanto suo.