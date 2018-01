Ingerisce la droga del padre: stazionarie le condizioni del bimbo di 15 mesi

Sono stazionarie le condizioni di salute del bimbo di 15 mesi di Salerno che, l’altra sera, ha ingerito un piccolo pezzo di hashish del padre 29enne. Il piccolo è ancora ricoverato presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia: la prognosi resta riservata per motivi precauzionali. Ma fortunatamente si è ripreso e viene descritto “sveglio e vispo”.

Il fatto

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì quando un ragazzo salernitano, con precedenti per droga, ha condotto d’urgenza suo figlio all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove i medici lo hanno sottoposto alle prime cure del caso. Poi è stato trasferito in rianimazione al nosocomio battipagliese dove il personale sanitario si è subito preso cura di lui. Intanto il padre è stato deferito per lesioni personali aggravate e abbandono di minore dai carabinieri. Indagini e accertamenti in corso.