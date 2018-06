Bagno di folla per "Biondo" alle Cotoniere di Salerno

Dopo l’esperienza ad "Amici di Maria de Filippi" Biondo ha pubblicato il 1 giugno Dejavu, il suo primo EP d’inediti con l’etichetta Sony Music Italia .

La tappa

Il giovane rapper laziale ha da qualche giorno lanciato in radio il suo primo singolo ufficiale, Roof garden, di cui presto sarà reso disponibile anche il videoclip ufficiale. Ora, dopo la pubblicazione dell’album, il giovane artista è pronto ad incontrare uno ad uno i suoi fan in giro per l’Italia per firmare le copie del suo album in un ricco calendario di instore tour.Centinaia di fans lo hanno accolto oggi pomeriggio, a Salerno, presso il centro commerciale “Le Cotoniere”. Con loro ha scattato decine di fotografie e selfie e firmato numerosi autografi. Tanta curiosità da parte dei clienti dei negozi, molti dei quali si sono fermati ad ascoltare le performance di Biondo.