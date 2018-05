Bisca clandestina in un bar di Nocera: il sequestro, nei guai il titolare

Controlli serrati, ieri sera, come disposto dal Questore di Salerno per contrastare l’illegalità diffusa e verificare il rispetto della normativa di Pubblica Sicurezza: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Distaccato di Nocera Inferiore si sono recati presso un esercizio pubblico in Via Ovidio Forino nel centro storico della cittadina dell’Agro.

Il blitz

All’Interno del bar, in un locale retrostante l’esercizio pubblico, è stata scoperta una vera e propria bisca clandestina per l’esercizio abusivo delle scommesse sportive e per il gioco d’azzardo con slot machine illegali, postazioni telematiche per le scommesse sportive e tanto di casse per la ricezione e la riscossione delle scommesse.

Il sequestro

Il titolare dell’esercizio, al quale peraltro da poche settimane era stato notificato il provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad esercitare scommesse, è stato segnalato per raccolta illegale di scommesse, nonché per il reato di gioco d’azzardo a mezzo slot machine in assenza di collegamento telematico ed autorizzato con i Monopoli di Stato. Gli agenti, dunque, hanno proceduto al sequestro di 5 slot machine, 1 contamonete, 1 cambiamonete, 7 computer e dei relativi monitor, nonchè di copioso materiale informatico e della somma di 5.440 euro in banconote e monete di vario taglio.