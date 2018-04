Bivacco, abusivi e incivili: pioggia di sanzioni della Polizia Municipale

Polizia Municipale in azione alle prime luci dell’alba di quest’oggi: gli agenti sono intervenuti nell'area dei prefabbricati in disuso in via Degli Etruschi , dove un uomo e una donna di nazionalità rumena, avevano occupato uno di essi con reti, materassi, bracieri di fortuna e masserizie varie, il tutto pericoloso per la pubblica incolumità e per loro stessi. I due, identificati e accompagnati al Comando per ulteriori accertamenti, sono stati denunciati per invasione di terreni/edifici in concorso. A seguito di un controllo allo SDI della Questura è emerso che gli stessi avevano anche vari precedenti di polizia, pertanto, è stata inoltrata proposta alla Divisione Anticrimine della Questura per l'emissione del foglio di via obbligatorio, che è stato emesso con il divieto di ritorno a Salerno per tre anni.

I parcheggiatori

Inoltre, sei parcheggiatori abusivi sono stati verbalizzati e allontanati e cinque di essi sono stati denunciati per inosservanza del Divieto di Accesso (Daspo), mentre per un altro è stata emessa Intimazione di Allontanamento da trasmettere alla Questura. E’ stata verbalizzata e allontanata una persona di etnia rom, sorpresa ad esercitare l'attività di accattonaggio nei pressi delle casse di Salerno Mobilità in Piazza Mazzini. Infine, sono stati emessi 4 provvedimenti di Divieto di Ritorno a Salerno per 3 anni a carico di persone di etnia rom, dedite all'attività di accattonaggio sul territorio cittadino.

La pulizia

Sempre quest'oggi, per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica e del decoro urbano il personale del Nucleo Operativo, con la consueta collaborazione degli operatori di Salerno Pulita ha fatto provvedere alla bonifica di microdiscariche in Via San Massimo, Via Tasso alt. Gradoni della Lama, Gradoni della Lama, Via Portarateprandi alt. Chiesa Sant'Andrea, Vicolo degli Amalfitani, Vicolo delle Colonne, Via Irno alt. campana per la raccolta del vetro adiacente distributore TotalErg, L.go Sedile del Campo, dove, inoltre, sono stati rimossi ad opera della Sezione Strade diversi materiali da risulta.

Dall'ispezione dei rifiuti è stato possibile risalire ad uno dei responsabili degli abbandoni, il quale è stato sanzionato con verbale di 500 euro.In seguito alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e dopo un'attenta attività di indagin e, sono stati anche identificati tre responsabili di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, sanzionati tutti con un verbale di 500 euro.