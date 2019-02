Black out a Nocera Superiore: intervento in via Ungari

La risoluzione al black-out elettrico porta la firma del sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano, intervenuto in prima persona su una problematica che si trascinava da diverso tempo e che rischiava di restare ferma al palo.

Il caso

Il lavoro sarà eseguito in danno al privato poiché, a provocare lo stop alla rete elettrica pubblica, è stato il distaccamento di una guaina dalla tettoia di un’abitazione presente proprio lungo la strada. L’intervento prevede il ripristino della luce sull’intero tratto e, contestualmente, l’installazione di cinque nuove armature con corpi luminosi a led su altrettanti pali. Il ripristino della pubblica illuminazione fa il paio con i lavori di sistemazione in via di ultimazione proprio su via Ungari, dove l’Amministrazione Cuofano ha messo mano ai sottoservizi (caditoie) ed ai marciapiedi. A completare l’intervento complessivo sarà, a stretto giro, il rifacimento della pavimentazione con asfalto nuovo.