Ferimento della direttrice del carcere di Fuorni: trovati gli autori della rissa, 13 arresti

Sono stati individuati gli autori della rissa che si scatenò lo scorso 5 aprile all'interno della casa circondariale di Fuorni-Salerno. La rissa rovocò anche il ferimento della direttrice della casa circondariale. A seguito della richiesta della Procura presso il tribunale di Salerno, è stata emessa dal GIP una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici persone. Un episodio gravissimo che non ebbe conseguenze peggiori grazie all'intervento del personale di Polizia Penitenziaria.

Il blitz

Una vasta operazione, coordinata dalla Procura, condotta, questa mattina, dalla Polizia di Stato e della Polizia Penitenziara nel capoluogo ed in provincia. "Puniti i responsabili. S trattò di uno scontro tra detenuti napoletani e salernitani. Il giorno prima, un detenuto napoletano era stato aggredito. La rissa fu la risposta dei detenuti napoletani. Non è stato possibile accertare il motivo del litigio del giorno prima", ha commentato il Procuratore della Repubblica, Luigi Alberto Cannavale, durante la conferenza stampa. La violenta lite, nella quale rimase contusa la direttrice Rita Romano, andò in scena nella Prima sezione della casa circondariale, dove sono collocati i detenuti accusati di reati non gravi. Fu inevitabile e anche provvidenziale l’intervento di numerosi agenti della Polizia Penitenziaria per far ritornare la calma. I detenuti di una delle fazioni cercarono e ottennero il contatto con i rivali dopo essere entrati in possesso delle chiavi dell'area detentiva dove si trovavano gli antagonisti.

In aggiornamento