Roscigno-Sacco, chiusa con blocchi di cemento la Sp 342

Disagi per gli automobilisti che percorrono la Strada Provinciale 342, che collega i comuni di Roscigno e Sacco.

In mattinata, infatti, i tecnici della Provincia hanno chiuso la strada posizionando dei blocchi di cemento. Una decisione scaturita dal fatto che, nonostante l’ordinanza di chiusura del 2010, in tanti continuavano a transitare nonostante la pericolosità dell’arteria stradale, che dovrebbe essere messa in sicurezza nelle prossime settimane con l’obiettivo di riaprirla entro pochi mesi. Ora gli automobilisti dovranno obbligatoriamente utilizzare strade alternative per raggiungere la loro destinazione.