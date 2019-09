Disinnesco della bomba a Battipaglia: blocco delle donazioni di sangue a Polla

E' scattato il blocco delle donazioni di sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, da oggi e fino a domenica 8 settembre. A causa della chiusura dell’ospedale di Battipaglia, per via dell'evacuazione per il disinnesco della bomba, tutti i server utilizzati per gestire le donazioni e presenti nel presidio ospedaliero non saranno in funzione.

L'avviso

Il Centro Trasfusionale del “Curto”, dunque, da oggi a domenica effettuerà soltanto urgenze.