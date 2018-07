Lavori in Tangenziale, il pressing di Vicinanza (Cisal) al Prefetto

“Non c’è da fare festa sul blocco dei lavori tra la tangenziale di Salerno e il raccordo da e verso Avellino. Lo stop, in vista dell’esodo estivo, era già stato programmato da tempo. Il problema si riproporrà a settembre, quando saremo già in clima di Luci d’Artista”. Lo ha detto Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, è intervenuto sui lavori che, il mese prossimo, riprenderanno tra Salerno e la Valle dell’Irno e bloccheranno nuovamente la circolazione da e verso il capoluogo.

L'osservazione

“Il sindaco di Baronissi, insieme ai colleghi di Pellezzano, Fisciano e Mercato San Severino, ha chiesto un incontro al nuovo prefetto di Salerno, Francesco Russo, per discutere del problema. Capiamo i tempi tecnici per l’ambientamento in città, ma spero che il prefetto possa convocare amministratori, tecnici dell’Anas e sindacati prima della pausa di Ferragosto. Sarebbe un segnale importante per la comunità salernitana”, ha continuato.

L'appello di Vicinanza