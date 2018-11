BMTA ai nastri di partenza: il commento del sindaco Palumbo

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum è, oramai, ai nastri di partenza. Dal 15 al 18 novembre, infatti, Paestum sarà al centro del mondo archeologico con una nuova edizione ricchissima di novità

Il commento del sindaco Palumbo

A dare un'anticipazione delle novità di quest'anno ci ha pensato il sindaco di Capaccio Paestum Franco Palumbo: "Saremo protagonisti nei prossimi giorni con la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che quest’anno assume un valore ancora più pregnante perché celebreremo il ventesimo anniversario dell’iscrizione dell’area archeologica di Paestum nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Sarà una BMTA rinnovata, che viaggia verso quel turismo 4.0 per far sì che determinate attività di valorizzazione delle nostre straordinarie bellezze vengano seguite con stand tematici e con il coinvolgimento dei più giovani e degli stakeholders del territorio che fino all’anno scorso non erano protagonisti in questo evento di così tanta importanza. È un’Amministrazione che punta al rinnovamento totale, l’avevamo già detto l’anno scorso che anche la BMTA andava rifondata e già quest’anno ci sono dei grossi passi in avanti con iniziative in sinergia con il Parco e con tutti coloro che sono gli attori principali del comparto turistico. Dunque - ha concluso Palumbo - un grande rinnovamento, ma soprattutto una coscienza nuova volta a migliorarsi e ad intercettare quel turismo di qualità che deve alzare l’asticella del target delle presenze nel nostro territorio perché solamente in questo modo possiamo fare la differenza a livello internazionale".

La partecipazione di Castellabate

A quest'edizione della BMTA sarà presente anche il Comune di Castellabate che, attraverso l’associazione archeologica culturale Archeonautilus promuoverà un progetto sulle eccellenze degli ambiti archeologici, storici, culturali e turistiche dell'Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate. Il rapporto di colaborazione, nato con la riqualificazione dell'Antiquarium comunale, ha fatto nascere diverse iniziative quali serate culturali ed esposizioni fotografiche sul tema. Lo scopo del progetto sarà quello di valorizzare la millenaria storia e le caratteristiche del territorio attraverso l’illustrazione dei reperti storici e le escursioni archeo-naturalistiche. A curare le attività sono i due archeologi subacquei Francesco Adamo e Sarah De Maria. Durante la BMTA, quindi, verranno illustrate tutte le attività praticabili all’interno dell’AMP e verranno presentati i risultati delle ricerche condotte presso l’Antiquarium comunale di Castellabate. "La BMTA rappresenta una preziosa vetrina per presentare ad una platea qualificata le nostre bellezze ed i principali attrattori storico-culturali del nostro territorio. Quest’anno, grazie alla presenza di due archeologi Francesco Adamo e Sarah De Maria che rappresenteranno il nostro Comune all'interno dello stand del Parco Nazionale de Cilento, Vallo di Diano e Alburni, verranno illustrati vari studi che riguardano l'Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate - ha sottolineato il consigliere delegato all’Area Marina Protetta del Comune di Castellabate, Assunta Niglio - Abbiamo una grande ricchezza, rappresentata dallo straordinario patrimonio storico-archeologico, che però giace sommerso nel mare ed in particolare nella nostra meravigliosa Area Marina, dove il turismo subacqueo potrebbe diventare una delle attività collegate al turismo sostenibile di maggiore attrattiva".

