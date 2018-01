Vestuti, la pista dello stadio non sarà riqualificata: sfumato il progetto

La pista dello stadio Vestuti non sarà riqualificata: come riporta Le Cronache, l’Istituto di credito sportivo avrebbe rigettato la richiesta avanzata dal Comune, per un ammontare di circa 250mila euro. Il Comune di Salerno aveva avanzato tale richiesta, con un capitale che avrebbe dovuto pagare Palazzo di Città, mentre gli interessi sarebbero spettati al credito sportivo.

La richiesta

La Commissione sport ha più volte ribadito l’urgenza di riqualificare la pista ed il Comune, per la medesima cifra, aveva inserito anche il manto erboso, ma, in pochi mesi, tutto si è dissolto. Il progetto di riqualificazione aveva ottenuto l’ok da buona parte della maggioranza, ad eccezione di alcuni esponenti. Era stato approvato lo scorso 5 novembre, ma con la bocciatura da parte del credito sportivo i lavori di riqualificazione restano di fatto bloccati.