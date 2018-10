Bogart, il Comune vieta la somministrazione di alimenti e bevande

Il Comune di Salerno vieta la somministrazione di alimenti e bevande all’interno del “Bogart Club”, la famosa discoteca di via Rafastia che, lo scorso venerdì, è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri del Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma) per via della presenza di un numero eccessivo di partecipanti ad una festa organizzata da liceali.

I nuovi guai

La revoca disposta dagli uffici di Palazzo di Città – riporta La Città - è legata sempre alla presenza di una porta che dà all’interno del condominio attiguo al locale e per la quale era già stata chiesta la chiusura. A firmare l’ordinanza è stato il dirigente del Suap Alberto Di Lorenzo. Qualora la porta venisse definitivamente chiusa, il locale tornerebbe ad essere utilizzabile per le 149 persone.Nei giorni scorsi il proprietario Maurizio Maffei si è difeso pubblicamente dalle accuse ricevendo centinaia di messaggi di solidarietà da parte dei clienti della discoteca.