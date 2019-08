Acqua e salasso: utente riceve una bolletta di duemila euro

Una bolletta da duemila euro è stata recapitata ad un utente di Ravello per consumi di acqua nella propria casa, abitata da un nucleo familiare di 4 persone.

La "svista"

La bolletta salata, già contestata, sarebbe conseguenza di un errato conteggio dell'Ausino. Per quell'uuenza, che di solito produce consumi per 300 euro ogni anno, la bolletta aveva "sentenziato" 2131,85 euro. "Non ho piscina, giardini, terreni agricoli, non mi risultano dispersioni di acqua e i consumi effettivi sono quelli di sempre", ha raccontato la famiglia di Ravello, come riporta il vescovado.it.