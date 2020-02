Bollette dell'acqua "pazze" ad Agropoli: la precisazione dell'Asis

Esplode la protesta di alcuni residenti di Agropoli che, negli ultimi giorni, si sono visti recapitare bollette Asis per il consumo idrico per migliaia di euro. Addirittura c’è chi si è ritrovato a dover pagare seimila euro, chi novemila e anche di più. Cifre davvero esorbitanti che hanno suscitato l’ira di molte famiglie che hanno chiesto spiegazioni alla società.

Relativamente alle segnalazioni relative alle bollette Asis di importo elevato, dall'Azienda precisano che si è verificato quanto di seguito riportato: la lettura dei contatori, a cura di Asis presso l'utenza, è stata operata nel 2017 e nel 2019. Nel frattempo, sono state inviate ai clienti fatture in acconto su un consumo presunto. Una volta operata la lettura, nel 2019, è stata inviata la fattura con i consumi realmente operati. Per questo l'importo, in diversi casi, è risultato più elevato. Ovvio che poi ci possono essere casi di contatori guasti, perdite di acqua ed altro che hanno potuto portare a rilevare consumi eccessivi, ma si tratta di casi singoli. In ogni caso gli uffici Asis, in località Madonna del Carmine, sono a disposizione per chiarimenti ed eventuali rateizzazioni.