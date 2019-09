Disinnesco bomba a Battipaglia, cittadini preoccupati per i ladri: interviene il Comune

In vista dell’operazione di disinnesco della bomba rinvenuta, nei giorni scorsi a Battipaglia, domenica 8 settembre ben 36 mila cittadini saranno costretti ad abbandonare le loro case, l’ospedale e gli uffici. Di qui l’apprensione di molti residenti che temono, con la loro assenza, che le abitazioni possano essere presa di mira dai ladri.

L'intervento del Comune

Il dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune tranquillizza tutti: “Questo aspetto è stato curato dal Prefetto e dal Questore, ma ero presente ai tavoli organizzativi, e posso assicurare che ci sarà un enorme spiegamento di forze di Polizia, provenienti non solo dalla Questura cittadina, ma anche dalle Questure di tutte le province di Salerno, che si occuperanno proprio di controllare lo sciacallaggio”. Ci sono anche cittadini che, proprio per timore degli sciacalli, sarebbero restii ad evacuare, a tal proposito l’ingegnere Salerno ribadisce: “Ciò può essere un rischio per chi prende tale decisione, perché i poliziotti che pattuglieranno potrebbero essere di questure limitrofe, questo renderebbe difficile il processo di identificazione. E ricordiamo che, restando nella zona rossa, visti i controlli a tappeto che verranno fatti, si potrebbe incorrere in una sanzione di tipo penale”. Infine conferma: “Ci sarà un dispiego di forze dell’ordine eccezionale, Battipaglia non sarà una zona abbandonata”.